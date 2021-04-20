Цены на продукты в Украине за год выросли на 8% – KSE

В Украине в 2021 году больше всего подорожали масло, яйца и сахар. Причина этому – инфляция, которая, вместо ожидаемых 5-6%, в марте составила уже 8,5%.

В прошлом году в апреле масло стоила в среднем 32 грн, сейчас – 55 грн. Сахар был по 15 грн, в этом месяце цена выросла до 24 грн. Яйца стоили 18 грн, а сейчас – 39 грн.

Также среди причин – плохой урожай и мировой рост цен. Украина как ведущий экспортер аграрной продукции не может продавать в себя дешевле, чем за границу.

– Все идет от нас на экспорт, и, соответственно, наши внутренние цены также сильно растут, – объясняет руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE – Киев Юрий Шоломицкий.

Из-за неурожая подорожал корм для домашних животных, поэтому росли цены на мясо, в частности на курятину и говядину.

Масло и яйца повлекли за собой цены на майонезы, маргарины и хлеб. Сокращение запасов привело к тому, что подорожали капуста, свекла и морковь.

Эксперты говорят: пока цены падать не будут, потому что растет стоимость нефти в мире. Из-за этого дорожает топливо и увеличиваются транспортные расходы.

Однако в Нацбанке посчитали, что подешевели картофель, лук, чеснок и лимоны.

– Цены выросли на 8% в год. Зарплаты – на около 10%. Все равно рост доходов несколько опережает рост цен, – говорит Юрий Шоломицкий.

Шеф-повар Вадим Ярема советует, как сэкономить на продуктах, не причиняя вред здоровью. Например, мясу есть здоровая альтернатива:

– Шею можно заменить на сальтисон, как наши родители делали. Котлеты можно сделать из субпродуктов.

Также шеф советует есть сезонные продукты, которые растут в вашей местности.

Государство надеется, что осенью будет хороший урожай – это и снизит цены. Небольшого спада в Нацбанке ожидают уже в конце года.

Сколько будет стоить пасхальная корзина 2021

В 2021 году стоимость пасхальной корзины обойдется на 25,8% дороже, чем в прошлом году, и составит около 780 грн.

В прошлом году минимальный набор продуктов стоил 620 грн.

Домашний пасхальный кулич обойдется в около 120 грн за 1 кг. Неожиданно дорогой составляющей праздничного корзины 2021 стали яйца – 38 грн за десяток. Это на 90% больше, чем в марте 2020 года.

Подробнее о том, сколько будет стоить пасхальная корзина 2021, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pixabay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.