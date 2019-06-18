На этой неделе Рада может рассмотреть поправки в Избирательный кодекс и уволить силовиков

Без драк, скандалов, но с предвыборной агитацией и эмоциями. Вместо рассматривать избирательный кодекс, оппозиционеры предлагают заниматься тарифами, референдумом и миром на Донбассе. Об открытых списках и самом изменение системы выборов, они говорить не хотят. Мол, для этого в парламенте недостаточно голосов. Но большинство лидеров фракций другого мнения.

Работать на этой неделе над изменением избирательного законодательства готовы и Батькивщина и Блок Петра Порошенко, Самопомощь и Народный фронт. Говорят, давали обещания избирателям – и теперь пришло время их выполнять. Кодекс предусматривает так называемые региональные списки. Их будут формировать сами избиратели во время голосования.

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И председатель Верховной Рады Андрей Парубий наоборот надеется, депутаты таки смогут до конца своей каденции рассмотреть избирательный кодекс. Признает, работы будет много, называет этот документ фундаментальным и историческим. Правда избранникам надо рассмотреть более 5 тысяч поправок. Этим они будут занимать до сложения своих полномочий.

Правда уже 19 июня депутаты планируют переключиться от избирательного законодательства на кадровые вопросы. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, призвал их поддержать представление Владимира Зеленского и уволить Генерального прокурора, председателя Службы безопасности Украины и главы министерства иностранных дел и руководителя оборонного ведомства. А еще у Президента просят депутатов поддержать несколько его законопроектов.

Но слуги народа пока согласились поддержать только представление на увольнение силовиков и назначить министром иностранных дел украинского дипломата Вадимы Пристайко. А через то, что другие должности останутся вакантными депутаты не беспокоились.

В то же время в администрации президента пообещали депутатам уже завтра параллельно зарегистрировать представление на назначение новых руководителей силовых структур.

Напомним, Верховная Рада отказалась отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Павел Климкина.

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