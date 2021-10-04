ЦИК Грузии подвела итоги местных выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила окончательные результаты местных выборов. Согласно официальным данным, победу одержала правящая партия Грузинская мечта.

Так, по результатам подсчета 100% голосов (с 3743 избирательных участков) Грузинская мечта набирает 46,74%. Свои голоса за эту партию отдали более 824 тыс. избирателей.

У созданной Михеилом Саакашвили оппозиционной политсилы Единое национальное движение – 30,68% поддержки избирателей. Всего за эту партию на выборах в органы местной власти проголосовали более 541 тыс. граждан.

Третье место заняла политсила бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии За Грузию, которая получила поддержку 7,79% избирателей.

А на четвертом месте находится партия Лело для Грузии с 2,71% поддержки.

Далее идут политсилы Европейская Грузия (1,66% поддержки), Альянс патриотов Грузии (1,46%), Гирчи – больше свободы (1,44%), Лейбористская партия Грузии (1,38%).

Местные выборы в Грузии состоялись в субботу, 2 октября. Их рассматривали как референдум о доверии к правящей партии – Грузинская мечта.

Правящая партия обязывалась провести досрочные парламентские выборы в Грузии, если наберет менее 43% голосов. Поскольку Грузинская мечта получила более 46% поддержки, таких досрочных выборов в стране не будет.

В то же время оппозиция заявляет о фальсификациях на местных выборах и обещает вывести людей на протесты.

Между тем Михеил Саакашвили, которого задержали накануне проведения выборов, находится за решеткой. В Грузии экс-президент уже заочно приговорен к минимум шести годам лишения свободы.

Также против него открыли новое дело о незаконном пересечении государственной границы. Местные СМИ узнали, как он это сделал. По их данным, Саакашвили спрятался в вентиляционной кабине трейлера, а, приехав в Грузию, остановился у водителя этого же грузовика.

В той квартире экс-президента и арестовали.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому власть будет работать над возвращением политика.

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