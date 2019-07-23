ЦИК приняла 15 протоколов с мокрыми печатями

Центризбирком заминировали. К чрезвычайного происшествия Центризбирком успел проработать более 98% электронных протоколов. Сообщение о взрывчатке поступило 23 июля около семи часов вечера. По информации журналистки Фактов Татьяны Наконечной, которая в тот момент была в Центризбиркоме, всех попросили покинуть помещение. Специалисты начали осматривать зал заседаний и территорию вокруг здания. Ни правоохранители, ни сотрудники ЦИК пока ничего не комментируют.

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Пятерка лидеров неизменна, но идет борьба за третье место между Европейской Солидарностью и Батькивщиной. Утром партия Тимошенко опередила политсилу Порошенко. Удерживает позиции и сейчас. Разрыв мизерный – 0,6%. Родина имеет – 8,18%, а Европейская солидарность – 8,12%.

Остальные списке – без изменений: первые Слуга народа – 43,14%, вторые – Оппозиционный блок За жизнь – более 13%. И на пятом месте Голос Вакарчука – 5,83%, когда обработают 100% электронных протоколов, в ЦИК пока не прогнозируют, но утверждают, что в отведенные законом сроки уложатся. Задержку же объясняют человеческим фактором.

23 июля с 9 утра в ЦИК начали поступать протоколы с мокрыми печатями. Уже есть с 15 округов, из 10 иностранных и 5 украинских. Оперативными стали окружкома из Донецкой области, в частности прифронтовой Авдеевки, из Киева, а также из Кременчуга Полтавской области. Документы по Днепропетровской области вернули для уточнения. В общем протоколы

Напомним, в Верховной Раде IX созыва будет более 300 новых лиц, больше женщин и первое монобольшинство.

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