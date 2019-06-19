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ЦИК зарегистрировала на досрочные парламентские выборы уже 583 кандидатов

Пока Конституционный суд решает, соответствует ли основному закону указ о роспуске Рады, ЦИК регистрирует кандидатов на досрочные парламентские выборы. Их уже 583.

Лишь 18 июня зарегистрировали 122 человека. 97 будут идти в парламент самовыдвиженцами, 25 – от политических партий.

Читайте: Конституционный суд не сможет остановить выборы в Верховную Раду – глава ЦИК

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля. ЦИК принимает документы кандидатов до 20 июня включительно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ЦИК зарегистрировала семь партий на выборы в Раду.

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