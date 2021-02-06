Сигареты через границу. Как пограничники ловят контрабандистов на Буковине

Табачная контрабанда процветает на “зеленой границе”. Так называют 80 километров горного рубежа на Буковине и Прикарпатье. И ничто годами не может ее преодолеть.

Бедность местных и отсутствие наказания для нарушителей — все это сводит борьбу пограничников с контрабандой на нет. Однако нарушители оснащаются и все чаще переправляют сигареты воздухом.

Чем дальше сигареты попадут в страны Евросоюза, тем больше заработок. Часто их изготавливают нелегально на табачных фабриках. Реальные доходы получают организаторы схемы. Местные — только винтик в мощном механизме табачной контрабанды.

Лесозаготовка и контрабанда — единственный заработок здешних горцев. Дома с высокими заборами строят по 3-4 метра от линии границы.

Внимание пограничников отвлекают, а ящики с сигареты перебрасывают через заградительный забор. Далее переносят на плечах. А еще контрабанду везут на телегах и джипами, машины покупают за бесценок, даже не растаможивают. Нарушители технически обеспечены.

На земле их поймать легче. Но в последнее время контрабанду транспортируют квадрокоптерами, мотодельтапланами и даже самолетами. В прошлом году таких нарушений выявили почти 200.

Когда-то в Селятине, что на границе с Румынией, был международный пункт пропуска, тогда в селе кипела жизнь. Но КПП закрыли, и люди остались без работы.

Пока местные оправдываются бедностью, пограничники контрабандистов ловят каждый день. А потом — отпускают. Единственное наказание — это конфискация сигарет и штраф от 1,7 тыс. до 17 тыс. грн.

Контрабанда на белорусской границе

Пограничники в пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области ночью 4 февраля остановили гражданина Беларуси, который пытался ввезти в Украину 12 приборов наблюдения командира танка.

41-летний житель Минска товары военного назначения спрятал в двойном днище багажника микроавтобуса Volkswagen.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.