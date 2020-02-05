Циклон Petra в Украине: ситуация в регионах и когда ожидать усиления

Зима пришла в Украину – с ночи бушует циклон Petra. Выпал снег, в некоторых регионах вьюга, на дорогах гололедица.

До 30 см снега выпало в Карпатах. В других областях пока значительно меньше – однако на дорогах заносы и стало больше аварий.

Но на полную Petra себя покажет уже завтра.

Синоптики прогнозируют усиление снега, мороз до -13 градусов, а на юге Украины – снежную бурю. Там уже объявили штормовое предупреждение.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в феврале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.