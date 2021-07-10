Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle
Олена Баранова |

Гражданские и военные истребители: под Киевом прошел чемпионат по авиамодельному спорту

Под Киевом демонстрируют мастерство участники чемпионата по авиамодельному спорту. Каждая птичка в небе — это миниатюрная копия настоящего самолета. Здесь гражданские, военные истребители и бомбардировщики. Все не только выполняют фигуры высшего пилотажа, но и то, что не под силу ни одному пилоту. Танцует в воздухе даже вертолет.

Пилоты работают дистанционно, но у них так же нет времени на размышления и права на ошибку.

Управлять воздушными птицами — это только полдела. Каждый из 25 мини самолетов внимательно осматривает жюри. Даже винтик авиамодели специалисты сравнивают с оригиналом настоящего самолета.

Чтобы сконструировать один из лучших истребителей времен Первой мировой, Евгений потратил 5 лет.

Современный Л-39, такой используют Вооруженные силы Украины. У Сергея Мишина не одна такая серьезная модель. Чтобы построить реактивный самолет он работает с командой специалистов.

Смотрите:

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Курирует Козак: РФ искореняет украинскую культуру в ОРДЛО
Курирует Козак: РФ искореняет украинскую культуру в ОРДЛО
Стало известно имя погибшего накануне бойца ВСУ
Стало известно имя погибшего накануне бойца ВСУ
Ермак говорил по телефону с Нуланд: что обсуждали
Ермак говорил по телефону с Нуланд: что обсуждали
Пограничники не подтвердили присутствие Моргенштерна в Украине
Пограничники не подтвердили присутствие Моргенштерна в Украине
Туристический бум и цены на топливо: директор МАУ о стоимости билетов на внутренние рейсы
Туристический бум и цены на топливо: директор МАУ о стоимости билетов на внутренние рейсы
Приставал к девушке: на Ровненщине мужчина из ревности зарезал товарища
Приставал к девушке: на Ровненщине мужчина из ревности зарезал товарища
Критическая ситуация в Южной Африке и новая волна в Таиланде: Covid-новости 9 июля
Критическая ситуация в Южной Африке и новая волна в Таиланде: Covid-новости 9 июля
Ожоги и судороги: как жара может влиять на здоровье человека
Ожоги и судороги: как жара может влиять на здоровье человека
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка