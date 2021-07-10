Гражданские и военные истребители: под Киевом прошел чемпионат по авиамодельному спорту

Под Киевом демонстрируют мастерство участники чемпионата по авиамодельному спорту. Каждая птичка в небе — это миниатюрная копия настоящего самолета. Здесь гражданские, военные истребители и бомбардировщики. Все не только выполняют фигуры высшего пилотажа, но и то, что не под силу ни одному пилоту. Танцует в воздухе даже вертолет.

Пилоты работают дистанционно, но у них так же нет времени на размышления и права на ошибку.

Управлять воздушными птицами — это только полдела. Каждый из 25 мини самолетов внимательно осматривает жюри. Даже винтик авиамодели специалисты сравнивают с оригиналом настоящего самолета.

Чтобы сконструировать один из лучших истребителей времен Первой мировой, Евгений потратил 5 лет.

Современный Л-39, такой используют Вооруженные силы Украины. У Сергея Мишина не одна такая серьезная модель. Чтобы построить реактивный самолет он работает с командой специалистов.

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