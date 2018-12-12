Туалет на улице и закрытые кассы: состояние железнодорожных станций в Украине

Железнодорожная станция в закарпатском туристическом селе Квасы – годами без комфорта и условий. В зале ожидания гуляет ветер. Единая касса закрыта в выходные.

Перрон облупленный, присесть негде, туалет на улице, без воды и удобств. К нему даже не подходят, потому что оттуда идет вонь на километр. Поезд туристы ждут на морозе. Признаются: окружающая красота их завораживает. Но запущеная станция сильно портит настроение.

Железнодорожная станция в городе Хуст. Из ее стен не только штукатурка облупилась, кирпичи выпали. Туристы к станции боятся подходить.

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Старое и холодное помещение, но железнодорожная станция в соседнем Микуличин таки работает. Хотя бы спрятаться от непогоды можно. Поселок также туристический, люди приезжают в течение всего года.

В Карпатах зимой большинство гостиниц забронированы, трудно найти свободный номер, открывают новые маршруты. Укрзализныця же за последние 8 лет закрыла на Закарпатье и Прикарпатье 14 станций – официальная причина невыгодно их эксплуатировать. А более 300 остановок, которые остались на маршрутах, через одну имеют залы ожидания и кассы. Тогда как в Европе именно по железной дороге туристы чаще всего едут на горнолыжные курорты, у нас визит на холодные станции больше похож на экстремальный отдых и портит впечатление от отпуска.

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Опубликовано Декабрь, 12 в 14:04



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