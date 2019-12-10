Туман в Харькове: болельщики Аталанты не могут попасть на матч ЛЧ

В Харькове из-за сильного тумана проблемы с авиарейсами. В частности, самолет из Турции смог приземлиться только после 12 кругов в воздухе.

Видимость – от 200 до 500 метров, синоптики объявили штормовое предупреждение. Уже отменен ряд международных рейсов, с опозданием в Харьков прибыл самолет из Киева с футболистами Шахтера. Завтра на харьковском стадионе Металлист они сыграют матч Лиги Чемпионов с итальянской Аталантой.

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Вот только из-за тумана итальянцы могут остаться без своих болельщиков – спортсмены успели прилететь в Харьков еще до непогоды, а фаны и журналисты сейчас приземлились в Киеве. И по прогнозам харьковских синоптиков, завтра погода может только ухудшиться.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что букмекеры дали прогноз на матч Шахтер – Аталанта.

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