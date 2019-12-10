Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Спорт

Туман в Харькове: болельщики Аталанты не могут попасть на матч ЛЧ

В Харькове из-за сильного тумана проблемы с авиарейсами. В частности, самолет из Турции смог приземлиться только после 12 кругов в воздухе.

Видимость – от 200 до 500 метров, синоптики объявили штормовое предупреждение. Уже отменен ряд международных рейсов, с опозданием в Харьков прибыл самолет из Киева с футболистами Шахтера. Завтра на харьковском стадионе Металлист они сыграют матч Лиги Чемпионов с итальянской Аталантой.

Читайте: Шахтер – Аталанта: анонс матча 6-го тура группового раунда ЛЧ

Вот только из-за тумана итальянцы могут остаться без своих болельщиков – спортсмены успели прилететь в Харьков еще до непогоды, а фаны и журналисты сейчас приземлились в Киеве. И по прогнозам харьковских синоптиков, завтра погода может только ухудшиться.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что букмекеры дали прогноз на матч Шахтер – Аталанта.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине создали первую киберлигу по футболу
Шахтер – Аталанта прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Аталанта: анонс матча 6-го тура группового раунда ЛЧ
Топ-10 лучших фильмов о футболе
5 моментов, изменившие ход футбольных матчей
Где смотреть Шахтер — Аталанта
Бавария — Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка