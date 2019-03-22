Тур в Чернобыль: что сохранилось и безопасно ли там через 30 лет

Чернобыльскую зону называют самым экзотичным местом для путешествий на планете. Ежегодно здесь бывает более 70 тысяч человек и большинство из них иностранцы.

Это целый музей под открытым небом. Активисты и ученые хотят, чтобы Чернобыльская зона попала во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Несколько десятилетий она была закрыта для посетителей. Но последние десять лет здесь настоящий туристический бум. Сюда приезжают не только в годовщину трагедии, но в течение года.

Когда поврежденный энергоблок накрыли саркофагом, радиационный фон уменьшился в два раза. Поэтому прогуливаться даже у самой станции теперь вполне безопасно. Туристический день в зоне равна одной флюорографии.

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Манят туристов и опустевшие деревни. Некоторые из них в прямом смысле под землей. Дома засыпали, чтобы снизить радиацию. Зато катастрофа на ЧАЭС дала шанс природе восстановиться. Существенно увеличилось количество оленей, косуль, волков, а также лошадей Пржевальского.

Ранее Факти ICTV рассказывали о том, как попасть в Чернобыль, сколько это стоит и безопасно ли вообще.

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