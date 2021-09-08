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Софія Зінов'єва |

Турция и Греция: в какие страны больше всего летали украинцы этим летом

В этом году самыми популярными направлениями, по которым летали на отдых украинцы, оказались Турция, Египет и Греция.

Кроме этих стран в десятку лидеров также вошли город Тиват в Черногории, израильский Тель-Авив и столица Нидерландов — Амстердам.

По данным аэропорта Борисполь, услугами только этого аэродрома в августе воспользовались более 1 млн 250 тыс. пассажиров.

С начала года — почти шесть миллионов граждан.

Этот показатель на 69% больше по сравнению с ковидним летом 2020 года.

Удачным это лето выдалось и для украинского туризма. В этом году Украину посетило около 35 тыс. гостей из стран Персидского залива.

Этому явлению способствовал карантин, который закрыл для арабских туристов многие страны Евросоюза и открыл новые направления.

По словам главы Госагентства развития туризма Марьяны Олеськив, арабские туристы обогатили украинскую экономику минимум на $40 млн.

Особенно привлекательными для гостей из Персидского залива оказались Киев и Западная Украина, в частности Карпаты.

Подробнее о том, какие развлечения больше всего любят арабские туристы и почему для Украины важно удержать их интерес, читайте в материале Фактов ICTV.

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