Животные спасают людей: как подразделение “Антарес” разыскивает людей под завалами

Не только люди, но и животные! Спасательное кинологическое подразделение «Антарес» из Павлограда на Днепропетровщине с начала полномасштабного российского вторжения помогает в поисках людей, которые из-за вражеских ракетных атак оказались под завалами. Собаки не боятся ни взрывов, ни выстрелов, препятствием в поиске им не становится даже двухметровый слой почвы. Вместе с военными, стражами порядка и спасателями, кинологи и четырехлапые работают как на местах ракетных российских атак, так и на деоккупированных территориях. За 9 месяцев войны отряд «Антарес» помог обнаружить тела более 50 мирных жителей и украинских защитников.

Доберман, немецкие и бельгийские овчарки, лабрадор, бигль и даже корги – в отряде «Антарес» из 13 собак, 9 – универсальные – под завалами могут находить и живых, и мертвых людей.

А благодаря подготовке, работать четырехлапые способны до 8 часов подряд. Старшая – 10-летняя бельгийская овчарка Спарки. В поисковых миссиях она указывает на места, где может находиться тело или его фрагмент. До полномасштабного российского вторжения «Антарес» разыскивал пропавших людей. Сейчас это единственный в государстве гражданский кинологический отряд, который Генеральный штаб вовлекает в поисковую миссию по возвращению погибших «На щите». Самая большая опасность, рассказывают волонтеры, – огромные площади заминированных врагом территорий.

С начала полномасштабного российского вторжения гражданскому отряду удалось найти более полусотни погибших украинцев. Заминированные территории или угроза ракетных атак российских извергов — несмотря на постоянную опасность, уверяют кинологи, будут работать до последнего.

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