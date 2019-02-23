Твердая альтернатива газу: как в Украине изготавливают брикеты для отопления

За счет активного применения альтернативных источников энергии, Украина существенно сокращает использование голубого топлива.

К примеру, благодаря твердому топливу удалось сэкономить 4 млрд кубометров газа. И эта цифра будет расти, ведь с подорожанием газа биотопливо – самый выгодный вариант для обогрева загородных домов.

Конкурентом газа оказались обычные опилки. Опилки сначала просеивают, просушивают и отправляют в специальный барабан. Там при высокой температуре их прессуют и формируют в брикет – влагостойкое топливо, которое долго горит.

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Себестоимость тонны брикета 70-90 евро. Продают по 110-115 евро в Польшу, а оттуда Украинский биотопливо везут в Германию, Бельгию, Чехию и Францию.

Сейчас владельцы индивидуальных твердотопливных котлов сжигают в них в основном дрова или треску. Но брикеты значительно эффективнее. Поэтому будущее отрасли именно за ними, считают специалисты.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему киевляне переплатили за отопление в январе.

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