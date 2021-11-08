Создатель Сатаны: что известно о Михаиле Янгеле и его вкладе в украинскую космонавтику

Один из самых выдающихся в истории создателей ракетной техники и первый главный конструктор конструкторского бюро Южное в Днепре – все это можно сказать о Михаиле Янгеле. Он разработал мощную межконтинентальную ракету – SS-18. Впечатленные ее мощью, американцы дали ракете прозвище – Сатана.

Ракеты Янгеля в свое время стали надежным щитом СССР и создали ядерный баланс на планете. Две сверхдержавы – Советский Союз и США понимали: если кто-нибудь использует подобное оружие, погибнет весь мир. Так что ракеты Янгеля уберегли мир от третьей мировой. А когда Украина стала независимой, их переделали в мирных целях, и ракеты Зенит уже покоряли орбиту Земли.

Михаил Янгель имел украинские корни. Дед будущего конструктора ракет – Лаврентий Янгель жил в Черниговской губернии, однако был выслан за бунтарство на каторгу в Сибирь, а затем на пожизненное поселение.

– Михаил Кузьмич – настоящий украинец. Он из старинного казацкого рода. Его дед был сослан с Черниговщины в Сибирь, – рассказал второй президент Украины, бывший заместитель генконструктора КБ Южное Леонид Кучма.

Михаил Янгель сам строил свою судьбу: в 15 лет самостоятельно приехал в Москву, где получал образование. Впоследствии работал в авиационном КБ Поликарпова. В самые мрачные годы сталинского террора прошел стажировку на авиационных заводах в США.

В космическую сферу Янгель пришел задолго до начала космической эпохи. Сразу же его пути пересеклись с другим гениальным конструктором – Сергеем Королевым. Сначала Янгель работал под его руководством, затем стал его руководителем.

Королев и Янгель предлагали два принципиально разных пути строительства ракет. Первый был сторонником ракет на жидком кислороде, а второй – на высококипящих компонентах топлива. В итоге сработали оба пути.

Соревновательный дух сохранился и при запуске первого спутника. Это практически неизвестный факт, но у московского спутника Королева был украинский дублер: если бы не полетел аппарат из Москвы, то был бы запущен спутник из Днепра.

– Первый спутник назывался МС-1, наш спутник назывался ДС-1. В случае аварии ракеты Королева должна была лететь ракета Янгеля со спутником. Но пуск Королева завершился удачно, а история помнит только первых, – рассказал Сергей Полуян, начальник отделения по коммуникациям КБ Южное.

Следует отметить, что Михаил Янгель в начале 1950-х годов неожиданно принял решение покинуть Москву и переехать в Украину, откуда происходил его род. В 1954 году Янгель возглавил и стал главным конструктором ОКБ-586 (сейчас Конструкторское бюро Южное им. Янгеля) в Днепре.

Секретное подразделение с названием Особое конструкторское бюро было создано специально для разработки новых стратегических ракет, не имеющих аналогов в мире. Именно это предприятие, позже названное именем Янгеля, стало символом прорыва в ракетной технике.

В первые годы космической эры ее главным “двигателем” была гонка стратегических носителей между США и СССР. В Днепре (бывшем Днепропетровске) разрабатывали межконтинентальную ракету Р-16. Москва торопила с ее запуском, поскольку отношения с США накалялись, и срочно требовалось новейшее оружие, способное достигать территории врага.

В спешке 24 октября 1960 года был назначен испытательный пуск Р-16 с Байконура. Он завершился трагедией, унесшей около сотни жизней (в частности, командующего ракетными войсками Советского Союза маршала Митрофана Неделина).

– Янгель много курил. А поскольку на стартовой позиции курить было нельзя, он пошел перекурить в бункер, — проинформировал о тех событиях Станислав Ус, главный конструктор ракетного комплекса Сатана и его модификаций.

Именно в тот момент стоящая на старте ракета Р-16 взорвалась. То, что Янгеля не было в этот момент на стартовой площадке, спасло ему жизнь.

– Он взял на себя практически всю вину. Хотя вины его не было никакой… Но так вышло, как вышло. И 24 октября никогда на Байконуре пусков ракет не бывает, – отметил Леонид Кучма.

Впоследствии комиссия, которая занималась расследованием, установила: в катастрофе виновата не конструкция днепропетровского носителя, а нарушение мер безопасности на космодроме. Янгелю от этого было не легче: он очень переживал, перенес второй инфаркт.

Однако трагедия не сломила конструктора. Ракета Р-16 доказала свою состоятельность, и вскоре началось ее производство. И не только ее, поскольку КБ Южное разворачивало мощности. Заработал и Южмаш.

– То, что создавалось, оно рождалось именно здесь. Нельзя было посмотреть, как это делается за границей. Наши инженеры, конструкторы во всем были первопроходцами. Процентов на 80-90 это были местные кадры, – рассказал Александр Кушнарев, гендиректор КБ Южное.

Параллельно шла работа по созданию и запуску спутников. В общей сложности во времена Советского Союза КБ Южное разработало и вывело на орбиту 400 спутников. Создали их на универсальной платформе, тоже Янгелевской.

Другие творения Михаила Янгеля и возглавляемого им ОКБ-586 – ракеты Р-12 и Р-14 (или SS-4 и SS-5) чуть не спровоцировали в 1962 году глобальный ядерный кризис. Он начался с того, что СССР разместил на Кубе эти ракеты, способные поражать территорию США. После переговоров между Вашингтоном и Москвой ракеты вернулись в СССР.

Однако этим ракетам было далеко до самого мощного детища Янгеля – SS-18 (или Р-36М). На Западе указанную ракету со страхом называли Сатаной. Это было главное оружие Советского Союза в ракетных войсках. Против Сатаны в Соединенных Штатах не было противодействия.

Ракету SS-18 разработали в Днепре еще полвека тому назад. Но и сегодня это мощнейшая в мире межконтинентальная ракета.

– Это был ужас от осознания, что такая ракета существует. Она могла достичь любой точки мира, – подчеркнул главный конструктор ракетного комплекса Сатана Станислав Ус.

SS-18 была универсальной ракетой. После завершения “холодной войны” ее смогли перестроить в гражданский носитель Днепр.

Михаил Янгель скончался 25 октября 1971 года. Талантливый конструктор фактически создал ракетно-космическую отрасль Украины.

После смерти Янгеля его ракетная миссия не завершилась. Последователи конструктора и сегодня используют его решения.

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