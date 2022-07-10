Ты не в Украине, ты в Одессе: мужчина получил повестку после языкового скандала

В Одессе в магазине мобильной связи мужчина, назвавшийся военным, требовал, чтобы продавец обслуживал его на русском языке.

В сети появилось видео инцидента, снятого продавцом.

Покупатель угрожал повесткой и заявлял, что вызовет полицию за то, что продавец говорит на украинском языке. В ответ приехавший из Херсона продавец предложил клиенту прийти с переводчиком.

— Ты не в Украине, ты в Одессе, друг. Одесситы имеют право говорить по-русски, — заявлял мужчина.

Так и не пополнив мобильный счет, агрессивный мужчина ушел из магазина. В тот же день его разыскали. Выяснилось, он никакой не военный, а просто охранник. Он быстро вспомнил украинский и извинился за то, что оскорбил продавца.

Также мужчина получил повестку в военкомат и извинился на украинском языке.

– Сейчас я получил повестку и готов защищать родину. Одесса – это Украина. Слава Украине, слава ВСУ, — сказал мужчина.

16 июля 2021 года в Украине вступила в силу статья 30 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно ей в супермаркете, интернет-магазине, кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке обслуживание должно быть на украинском языке.

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