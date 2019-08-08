Тянут кабель под снайперским огнем: бойцы на передовой отмечают День войск связи

В Украине отмечают День войск связи.

Работа этих армейцев с первого взгляда не видна, но на самом деле сверхважная. Именно благодаря связистам войска на передовой имеют слаженность в действиях и работают как единый организм.

Самая опасная и ближайшая к врагу, позиция на всей полосе обороны 24-й бригады. Однако бойцы здесь, на удивление, режим тишины почувствовали, уже две недели оккупанты почти не стреляют.

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Ни перемирия, ни профессиональный праздник – не повод расслабляться для военных связистов. Они всегда на работе, которая по большей части, незаметна.

День войск связи в Украине отмечают с 2000 года. Однако до войны – это была должность скорее штабная. Сейчас тыл им только снится. Чтобы протянуть кабель полевой связи, армейцы имеют вплотную подобраться к врагу по открытой местности.

За эту ротацию связист Олег потерял собрата прямо во время выполнения боевой задачи. Еще одного раненого бойца пришлось спасать спасали под непрерывным снайперским огнем. Парень чудом выжил.

Напомним, 6 августа в районе проведения ООС боевики осуществили два провокационных обстрела, в результате которых погибли четверо украинских военных.

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