Тихие, быстрые, смертоносные. Как работают украинские снайперы на фронте

Тихие, маневренные и очень опасные! Речь о снайперах Сечеславской воздушно-десантной бригады, которые защищают Украину на Востоке.

Снайперы работают настолько мастерски, что враг не замечает, откуда приходит смерть. Сами же бойцы говорят: количество уничтоженных ими целей уже давно исчисляется четырехзначным числом, и это еще не конец.

Главная задача снайпера – уничтожить максимальное количество живой силы противника. Боец на псевдо Сармат давно перестал считать пораженные цели, потому что только за последний выход их было шесть.

— Главное в нашей работе – прийти тихо, незаметно, поразить одним выстрелом цель и так же тихо уйти, – подчеркивает Сармат.

После уничтожения цели лучше сменить позицию, чтобы избежать ответного огня.

— Были такие случаи, что приходилось прятаться в засаде несколько часов, потому что был плотный огонь, артиллерийский и стрелковый, — вспоминает снайпер на псевдо Лес.

Задания у бойцов бывают разные, иногда для их выполнения нужно несколько дней.

— Снайперская амуниция вместе с винтовкой весит примерно 40 кг, приходится делать марш-броски и на короткие, и на длинные дистанции – в зависимости от боевой задачи, – рассказывает Сармат.

Но военные говорят: если любишь свою работу, то и снаряжение не тяжелое, и вообще все трудности забываешь, кроме одной:

— Самое тяжелое – это понимать, что кого-то не стало. Все остальное – мелочи, – говорит Лес.

А Сармат добавляет:

— Как бы ни было сейчас тяжело, но мы идем к победе. Слава Украине! Героям Слава!

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