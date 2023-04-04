Тихие, быстрые, смертоносные. Как работают украинские снайперы на фронте
Тихие, маневренные и очень опасные! Речь о снайперах Сечеславской воздушно-десантной бригады, которые защищают Украину на Востоке.
Снайперы работают настолько мастерски, что враг не замечает, откуда приходит смерть. Сами же бойцы говорят: количество уничтоженных ими целей уже давно исчисляется четырехзначным числом, и это еще не конец.
Главная задача снайпера – уничтожить максимальное количество живой силы противника. Боец на псевдо Сармат давно перестал считать пораженные цели, потому что только за последний выход их было шесть.
— Главное в нашей работе – прийти тихо, незаметно, поразить одним выстрелом цель и так же тихо уйти, – подчеркивает Сармат.
После уничтожения цели лучше сменить позицию, чтобы избежать ответного огня.
— Были такие случаи, что приходилось прятаться в засаде несколько часов, потому что был плотный огонь, артиллерийский и стрелковый, — вспоминает снайпер на псевдо Лес.
Задания у бойцов бывают разные, иногда для их выполнения нужно несколько дней.
— Снайперская амуниция вместе с винтовкой весит примерно 40 кг, приходится делать марш-броски и на короткие, и на длинные дистанции – в зависимости от боевой задачи, – рассказывает Сармат.
Но военные говорят: если любишь свою работу, то и снаряжение не тяжелое, и вообще все трудности забываешь, кроме одной:
— Самое тяжелое – это понимать, что кого-то не стало. Все остальное – мелочи, – говорит Лес.
А Сармат добавляет:
— Как бы ни было сейчас тяжело, но мы идем к победе. Слава Украине! Героям Слава!