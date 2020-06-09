Тиманивский дворец и тульчинский Версаль — как провести уикенд на Херсонщине

Большинство наших соотечественников будут отдыхать этим летом внутри страны. У нас есть где провести время и на что посмотреть. Но чтобы развивать внутренний туризм, надо сначала привести в порядок все локации, которые могут заинтересовать людей. Одна из общин Винницкой области, собственными силами начала реконструкцию Тиманивского дворца — одного из самых интересных на Подолье.

Карантин, это время для уборки имения, так решила семья из села Тимановка Винницкой области и взялась наводить порядок в усадьбе, которая была в упадке десятилетиями. Это усадьба, которой владели польские и русские аристократы, она переходила из рук в руки, а еще эти земли один из владельцев выиграл в карты.

Эта область является лидером по количеству исторических памятников, а именно замков, усадеб, дворцов. Ей уступают даже Львовская и Тернопольская области, где, кажется, в каждом поселке и городе есть нечто примечательное.

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На 15 га бывшей усадьбы Шереметьевых уже несколько недель работают косилки. А вокруг дворца появляются альпийские горки и клумбы. Десятилетиями имение тоже было в упадке, как и большинство замков Украины. За его восстановление самостоятельно взялась семья Безбахив. Люди, выросшие вблизи памятника архитектуры, не смогли оставаться равнодушными и смотреть, как исчезает история.

Дворец Шереметьева, еще так называют Тиманивское имение построенное в неоготическом стиле. Сохранился здесь и не менее удивительный парк. Здешним осинам, тополям и липам уже более 100 лет.

В девяностых годах пожар разрушил мельницу, которая была и первой гидроэлектростанцией. Но до сих пор не нашлось мецената, готового восстановить сооружение. Благодаря ежегодному оперному фестивалю возвращает свое величие и тульчинский Версаль. В прошлом году на его реконструкцию потратили 11 млн.

В Тульчинском районе — более семидесяти памятников культурного наследия.

Так же насладиться родной природой, вернуться к собственным корням предлагают отдых на Херсонщине. В дельте Днепра работают несколько этнографически-развлекательных центров, где горожане могут зарядиться энергией родной культуры и отдохнуть от суеты. Они рассчитаны на однодневный визит и доступны по цене.

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