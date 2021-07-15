Тир возле Бабьего Яра: еврейская община возмущена ситуацией вокруг Мемориала

6 октября весь мир и Украина традиционно будут чествовать жертв Холокоста. Массовые траурные мероприятия пройдут в Киеве на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр.

Но сейчас на территории Мемориала продолжаются не только подготовительные работы, но и переговоры с представителями Realist Security Hub, который расположен возле памятника Менора и места массовых расстрелов на территории бывшего тира.

В Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр считают, что организация, где постоянно тренируются и раздаются выстрелы, не должна здесь быть. Такого же мнения придерживаются и в еврейской общине Украины.

На самом деле от бывшего тира остались более 1,5 га земли и здания, переоборудованные с началом войны. Теперь это Realist Security Hub. Его руководитель Андрей Семидидько говорит, что за семь лет здесь прошли обучение более 7 тыс. человек. Кроме стрелковых навыков, в хабе учат, как оказывать первую медицинскую помощь.

Он не в восторге от того, что хаб обвиняют в аморальности, поэтому к диалогу с городской властью готов. Со своей стороны, городская власть уже начала переговоры с Realist Security Hub и надеется, что сможет найти выход из ситуации.

На конструктивный диалог рассчитывает правление Мемориала Бабий Яр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.