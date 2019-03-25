Опилки вместо газа: как работают ТЭС на отходах

Украина продолжает развивать альтернативную энергетику. Благодаря ей за последние 5 лет государство заместило более 6 млрд кубов газа. Впрочем, это только начало, уверяют специалисты. Ведь на дрова, паллеты или брикеты переходят не только индивидуальные хозяйства. Биомассу, которая до недавнего времени была почти никому не нужна и банально пропадала, используют целые электростанции.

Необычную для украинцев электростанцию ​​почти 3 года назад построили на Черниговщине. По сравнению с традиционными энергогигантами, такая ТЭС не слишком мощная – всего 4 МВт. Но для региона все равно очень уместная. Ее энергии достаточно для освещения 3,5 тыс. квартир в течение года. Параллельно технология позволяет производить еще и тепло. Интересно, что ранее источник этой энергии – отходы древесины – банально гнили в лесах и на складах лесопилок.

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При этом в отличие от тех же солнечных электростанций, ТЭС на биотопливе способна работать круглосуточно. Что очень важно для энергобаланса страны. Пока таких станций в Украине единицы. В отличие от европейских стран.

Например, Литвы, где биомасса покрывает большинство потребностей населения в энергии. Но специалисты верят, вскоре опыт производства тепла и электричества из возобновляемых источников распространится и у нас. Если использовать весь этот потенциал биомассы, Украина способна существенно уменьшить потребление дефицитного газа.

К слову, как в Украине делают энергию из ветра и солнца и в чем выгода.

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