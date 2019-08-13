Давление на свидетелей и подкуп: накажут ли экс-прокурора Марченко за смертельное ДТП

Он на свободе, продолжает ездить за рулем, грозит родственникам погибших и пытается подкупить активистов.

Осенью 2017 года на окраине Харькова бывший харьковский прокурор Максим Марченко за рулем БМВ на большой скорости врезался в Славуту, в которой ехали братья Шатохины. С тяжелыми травмами их госпитализировали, но спасти пострадавших не удалось. И виновник аварии свою вину не признал, а родственникам пригрозил, что если будут добиваться правды, то пожалеют.

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Максим Марченко до 2011 года работал прокурором в Харькове, пострадавшие жалуются, что он сразу начал заметать следы: в момент ДТП он был совсем пьян.

Марченко ползал, прятался в чаще, дрался и кусался, чтобы убежать, его удерживали очевидцы. И забрал его человек, представившийся прокурором.

С места аварии Марченко поехал в частную больницу, говорит представитель потерпевших, а на следующий день пришел в полицию уже трезвый и заявил, что с места аварии не убегал, а поехал потому что его били.

Единственный свидетель, который видел момент ДТП с автомобиля Опель неожиданно изменил показания. Сначала мужчина утверждал, что БМВ Марченко на скорости 150-170 км в час обогнала его авто, и врезалась в Славуту. Позже, что легковушка могла неожиданно выехать с обочины. Марченко не лишили права управлять машиной, его выпустили из СИЗО под залог. Пострадавшие жалуются на давление на свидетелей и даже активистов и попытки подкупа.

Сам Марченко утверждает, что пьяным ни был, виновным является не он, а водитель Славуты.

В процессе уже сменилось три судьи, заседание назначают раз в несколько месяцев, а прокурор тот самый, что в Зайцевой, ведет себя как адвокат Марченко, а не обвинитель, говорят пострадавшие.

Напомним, в Одесской области на автодороге Татарбунары-Вилково столкнулись три автомобиля.

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