Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Тысячи белорусов пришли на похороны Романа Бондаренко в Минске

В Минске 20 ноября похоронили 31-летнего активиста Романа Бондаренко, которого избили и забрали в отделение милиции. На следующий день он скончался в больнице.

На прощание в Минске собралось около 5 тыс. человек.

Его последними словами в чате дома были — Я выхожу! Теперь эта фраза стала еще одним символом протеста.

ЧитайтеЛукашенко высказался о смерти Романа Бондаренко

Генпрокуратура Беларуси начала расследование, но уголовного дела до сих пор не открыла.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что за все время протестов после выборов погибли восемь человек.

В Минске Роман Бондаренко был жестоко избит вечером 11 ноября и умер в больнице на следующий день.

Гибель Бондаренко вызвала массовое возмущение, марш его памяти 15 ноября в Минске был разогнан властями.

19 ноября Генпрокуратура Беларуси возбудила дело против журналистки портала Tut.by Екатерины Борисевич и врача, который рассказал о гибели участника протестов Романа Бондаренко.

Теги: ,

По теме

Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси
Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси
В Минске задержали врача и журналистку, которые рассказали о смерти Бондаренко
В Минске задержали врача и журналистку, которые рассказали о смерти Бондаренко
Пришло время остановить насилие: США обратились к Лукашенко
Пришло время остановить насилие: США обратились к Лукашенко
Беларусь просит Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta
Беларусь просит Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta
На протестах в Минске задержали более тысячи протестующих
На протестах в Минске задержали более тысячи протестующих
В Беларуси на протестах задержали более 600 человек
В Беларуси на протестах задержали более 600 человек
Взрывы и задержания: в Минске продолжается антиправительственный протест
Взрывы и задержания: в Минске продолжается антиправительственный протест
Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко
Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко
Вверх Вверх