Тысячи белорусов пришли на похороны Романа Бондаренко в Минске
В Минске 20 ноября похоронили 31-летнего активиста Романа Бондаренко, которого избили и забрали в отделение милиции. На следующий день он скончался в больнице.
На прощание в Минске собралось около 5 тыс. человек.
Его последними словами в чате дома были — Я выхожу! Теперь эта фраза стала еще одним символом протеста.
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Генпрокуратура Беларуси начала расследование, но уголовного дела до сих пор не открыла.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что за все время протестов после выборов погибли восемь человек.
В Минске Роман Бондаренко был жестоко избит вечером 11 ноября и умер в больнице на следующий день.
Гибель Бондаренко вызвала массовое возмущение, марш его памяти 15 ноября в Минске был разогнан властями.
19 ноября Генпрокуратура Беларуси возбудила дело против журналистки портала Tut.by Екатерины Борисевич и врача, который рассказал о гибели участника протестов Романа Бондаренко.