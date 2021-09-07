Тысячи туристов и иностранные гости: каким был в этом году курортный сезон в Одессе

Из-за пандемии коронавируса уже второй год подряд украинцы выбирают отдых на Черном море. И несмотря на то, что первая половина лета была дождливой, в Одессу приехали тысячи туристов.

На южных курортах Украины летний сезон уже завершился: значительное похолодание вернуло туристов домой.

Однако у одесситов начался бархатный сезон: можно спокойно прогуляться по уютным улицам, на дорогах отсутствуют пробки, а на любимых пляжах почти никого нет.

В этом году курортный сезон для Одессы оказался гораздо более продуктивным, чем прошлогодний – карантинный. Большинство отдыхающих – 80% – украинцы. В то же время через открытые границы в Украину начали приезжать иностранцы. Традиционно они прибывали из стран-соседей. Впрочем, в этом году черноморские курорты привлекли внимание и жителей арабских стран.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга одной из сетей отелей Валерия Рожко, начиная с июля, загрузка посетителями была полной как в выходные, так и в будние дни.

— 80% – это все же были гости из Украины, а остальные 20% – гости из Саудовской Аравии и Молдовы, — отметила Рожко.

Традиционно гостей города привлекала история Одессы и прогулочные маршруты. Как уверяют гиды, со стартом высокого сезона сотни туристов выбирали экскурсии.

Одной из наиболее выдающихся особенностей Одессы является местная кухня – обязательная точка посещения чуть ли не для каждого туриста. Это смесь южного колорита и блюд десятков национальностей, населяющих город.

Стоит отметить, что летом Одесская область находилась в зеленой эпидемиологической зоне. Следовательно, последние месяцы в городе были насыщены фестивалями и культурными мероприятиями.

Как проинформировала директор департамента туризма Одесского областного совета Татьяна Маркова, в Одессе произошло большое количество ивентов, добавилось и празднование 30-летия Независимости Украины. На сентябрь также запланирован ряд мероприятий: в частности, фестивали Золотые скрипки Одессы и Джаз Фест.

В горсовете Одессы надеются, что если в Украине не введут жесткие карантинные ограничения, до конца года город посетят 3 млн гостей. Это на миллион больше, чем в прошлом году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.