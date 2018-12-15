Тысячи украинцев на Софийской площади: провозглашение автокефальной церкви

В эти минуты в Софии Киевской происходит историческое событие – объединительный Собор Украинской православной церкви. Собрались представители УПЦ Киевского патриархата, Московского и автокефальной церкви. Сегодня должны принять устав новой церкви и выбрать ее главу.

Именно он должен поехать к Вселенскому патриарху для получения Томоса об автокефалии. Среди потенциальных кандидатов от КП называют близкого к Филарету митрополита Переяславского и Белоцерковского – Михаила, который имеет авторитетом среди духовенства.

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По предварительным подсчетам, в соборе участвуют 192 человека. В том числе 30 представителей Московского патриархата. Сам собор проходит за закрытыми дверями. На Софийской площади собрались несколько тысяч человек, чтобы поздравить священников. Известные общественные деятели, чиновники, ученые на сцене высказываются в поддержку создания единой поместной православной церкви в Украине.

К слову, объединительный Собор: как готовился и какие вопросы будут обсуждать.

Опубликовано Декабрь, 15 в 13:40



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