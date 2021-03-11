Табак даже не прячут: как перевозят нелегальные товары и почему не боятся штрафов

Янтарь, валюта, наркотики и сигареты — все это контрабандисты пытаются вывезти в Европу через западные границы. Только в прошлом году пограничники зафиксировали 400 случаев перемещения запрещенных товаров на сумму почти 150 млн грн. Но реальная цифра намного больше. Потому что это только то, что удалось задержать.

9 тыс. блоков сигарет, золото и валюту — всего на сумму более 7 млн ​​грн — пытались вывезти в Европу дипломаты — работники посольства Украины в Польше. Их оперативники задержали в пункте пропуска Ягодин.

Для перевозки контрабанды использовали микроавтобус с дипломатическими номерами. А такие машины практически неприкосновенны, потому осматривать и проверять, что везут, — ни таможенники, ни пограничники не имеют права. В отличие от остальных авто, которые сотнями в сутки пересекают границу с Европой.

А вот 10 кг наркотиков в специально оборудованном тайнике пытался вывезти в Польшу литовец. Пакеты с марихуаной нашли во время тщательного осмотра.

Злоумышленники каждый раз придумывают новые способы скрыть контрабанду, и как только авто вызывает подозрение — пограничники заглядывают в каждую щель.

Тайники для нелегальных товаров обустраивают в легковушках, бусах, а также пассажирских автобусах, которые везут за границу работников. Лидером контрабанды являются табачные изделия. Львиную долю нелегальных сигарет прячут в грузовиках.

А вот ввезти нелегальные сигареты в Украину ловкачи пытаются преимущественно через границу с Беларусью. И там табачные изделия даже не прячут.

Но если за наркотики или оружие светит криминал, то за контрабанду сигарет — штраф, правда немалый — от ста до 300% от стоимости нелегального груза. Если авто оборудовано специальными тайниками — то конфискуют и транспорт. Весь изъятый ​​товар хранится на таможенных складах. И после решения суда — уничтожают. Но это не слишком пугает ловкачей.

1 марта двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе, когда они пытались вывезти контрабанду.

По словам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.