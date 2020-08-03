Неделя до выборов: Беларусь лихорадит от протестов, Цепкало приехал в Киев

Неделя в самых непредсказуемых выборов в Беларуси с 1994 года, когда сенсационно победил малоизвестный на тот момент Александр Лукашенко. И поход на шестой срок подряд для батьки должен был быть без сенсаций. Однако самоуверенный глава Беларуси игнорировал коронавирус, кроме того, в стране нарастало сопротивление многолетнему правлению Лукашенко и его диктаторским замашкам.

Поэтому, митинги оппозиции становятся все более массовыми.

Дипломат и бизнесмен Валерий Цепкало собрал 160 тыс. подписей в свою поддержку на выборах в Беларуси, при необходимых 100 тыс. Однако половину ЦИК забраковал и на выборы не пустил. Цепкало вынужден был бежать из Беларуси, он боялся преследований и арестов своей семьи.

Мне четко поступила информация из правоохранительных органов. В подтверждение пришли в школу, в отношении сыновей начали собирать инфо, что ми плохие родители и запустили процедуру лишения родительских прав. Надо било брать детей и уезжать.

Цепкало сейчас в Киеве, рассказывает о кампании, дальше едет в Польшу и Литву. Говорит, и он, и другие оппоненты Лукашенко имеют видение будущего Беларуси. Цепкало был послом в США, увлекся местными компьютерными технологиями.

Читайте: В Беларуси похитили сестру одной из главных оппозиционерок Вероники Цепкало

В Минске создал белорусскую силиконовую долину — парк высоких технологий. Когда Факты встречались с Цепкало три года назад, оборот составлял миллиард долларов. Тысячи белорусских программисты не иммигрировали, а работая дома создали популярный сервис карт Maps.me и знаменитую игру Танки.

Сейчас и Цепкало, и Бабарык ведут политические бои объединив оппозицию. Единый кандидат Светлана Тихановська, ее мужа, еще одного кандидата в президенты бросили за решетку, якобы за организацию массовых беспорядков. Власть не считала женщину без политического опыта серьезной угрозой. Сейчас на ее митинги приходят 60 тыс. человек.

Экс-кандидат Цепкало считает — в Беларуси существует гражданское общество и люди будут защищать свой выбор.

В Минске прошел крупнейший за последние годы оппозиционный митинг с участием 63 тысяч протестующих.

Белорусы выражали свою поддержку главному противнику Лукашенко Светлане Тихановськой. Кроме нее, на митинге была представитель штаба Виктора Бабарыка, которого тоже не допустили на выборы Мария Колесникова и жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало — Вероника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.