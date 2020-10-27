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Неделя до выборов президента США: как проходит гонка между Трампом и Байденом

До выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, осталась ровно неделя. Кандидаты — действующий глава страны Дональда Трамп и демократ Джо Байден — проводят последние встречи с избирателями и борются голоса.

Сейчас противостояние продолжается в штатах, где граждане не до конца определились с фаворитом. На этой неделе Трамп и Байден провели мероприятия в штате Пенсильвания. По данным опроса, здесь пока лидирует представитель Демократической партии.

Байден во время разговора с избирателями акцентирует внимание на бездействии Трампа в условиях распространения коронавируса. Трамп же считает, что таким образом он делает все, чтобы американцы не пришли на выборы.

Читайте: Выборы президента в США — Трамп досрочно отдал свой голос

Однако, по данным исследований, граждане преимущественно определились с кандидатом и готовы идти выбирать следующего президента.

Выборы в США

Накануне выборов президента США 2020 в гонке лидирует Джо Байден.

Он опережает соперника на 11%, информирует CNBC.

За Байдена готовы проголосовать 51% опрошенных, за Трампа — 40%.

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