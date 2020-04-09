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Неделями ждут результатов. Почему в Харькове остановился подсчет больных Covid-19

Один подтвержденный больной коронавирусом в Харькове в течение десяти дней — на Харьковщине застыла статистика по определению больных на Covid-19. В региональном лабцентре объясняют, что процесс подтверждения тормозит столица.

А вот местные активисты уверены, дело в халатности медицинских чиновников, которые не смогли организовать процедуру выявления больных на Covid и попытке скрыть реальную статистику.

Ведь тестируют далеко не всех харьковчан даже с пневмониями, а протестированные неделями ждут подтверждения результата.

Первый больной коронавирусомв Харьковской области официально появился 28 марта. С тех пор статистика в области замерла, увеличившись лишь на количество подозрений.

Факты ICTV ранее писали о том, что украинские медики начали массово болеть Covid-19.

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