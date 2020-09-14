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В 2021 году США, ЕС и Украина планируют запустить совместный спутник SES-17

В Харькове изготовили уникальный агрегат для международного космического спутника. Уже в январе SES-17, который обеспечит телекоммуникационным связью геостационарную орбиту, отправится в космос.

SES-17 — международный проект стран Евросоюза, США и Украины. Изготовили агрегат для спутника харьковский завод FED и ученые государственного аэрокосмического университета.

Агрегат для спутника SES-17 заказали французы. Задача — охлаждать элементы спутника, который будет работать на геостационарной орбите и обеспечивать мобильной связью пассажиров самолетов. Уже в январе 2021 года SES-17 полетит в космос, а с ним и украинское ноу-хау.

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Охлаждающий агрегат — уникальная украинская разработка на $5 млн. Разработчики говорят, что цена — это копейки по сравнению с имиджем и перспективами, которые получила Украина, прорвавшись на международный космический рынок.

Завод FED — одно из ведущих украинских предприятий, которое разрабатывает, производит и ремонтирует агрегаты для авиации и космоса. Системы управления полетом покупают в Китае, Южной Корее, Канаде, Турции и Европе. 90% продукции идет на экспорт. Требования — сверхсложные, точность деталей рассчитывается до микрона.

Оборудование на FED — современное и дорогое. Один только станок может стоить от $300 тыс. до $1 млн. Все автоматизировано, задача человека — только контролировать роботов.

Но сама Украина не делает заказов на FED. Развитием аэрокосмической промышленности должен заняться вновь образованное Министерство стратегических отраслей, оно должно решить и еще один вопрос — завод разделен на две части — частный и государственный.

На первом — до тысячи работников, средняя зарплата 22 тыс. грн. А государственный — на грани банкротства, людей там меньше и зарплаты мизерные, работает с продукцией еще советских образцов, выполняет и некоторые заказы частного FED, но объемы ежегодно сокращаются из-за устаревших технологий.

Чтобы долететь не только на Марс, но и вернуться обратно, нужны не жидкостные или твердотопливные двигатели, а ионно-плазменные, такой двигатель уже разработали на FED вместе с учеными Харьковского авиационного института и уже испытывают. Такие двигатели понадобятся и для работы на орбитах. Именно это украинцы и планируют предложить Илону Маску.

Запуск первого украинского спутника

31 августа 1995 Украина стала полноценной космической державой. Мы запустили первый собственный спутник Сич-1 украинской ракетой Циклон.

Запуск спутника не случайность, а следствие стратегического решения. После обретения независимости, Украина искала свое место в мире.

За короткое время нужно было создать основу новой ракетно-космической отрасли — то, на что у других государств шли десятилетия, Украина сделала несколько лет. Было создано Национальное космическое агентство.

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