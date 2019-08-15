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В берлинском аэропорту Темпельхоф хотят открыть секс-будки

Целый аэродром для сексуальных развлечений появится вскоре в Берлине. Власти решили переоборудовать аэропорт Темпельхоф, прекративший работу 11 лет назад.

Отдав его под территорию, где каждый желающий сможет воспользоваться быстрыми сексуальными услугами, чиновники пытаются навести порядок в этой сфере.

На улицах Берлина последнее время увеличилось количество проституток. В основном это – эмигрантки из Восточной и Юго-Восточной Европы.

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Ситуация не нравится местным жителям. Да и секс-работницы страдают, их часто бьют. В аэропорту построят специальные крытые боксы, в которые клиенты будут заезжать прямо на своих авто.

К слову, в США пассажир самолета из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити оказался единственным на борту.

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