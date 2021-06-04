В Беларуси почтальонов и госслужащих вооружат пистолетами
Власти Беларуси решили вооружить почтальонов пистолетами. Также оружие смогут получить начальники узлов связи и другие работники.
Операторам связи по желанию могут выдать даже автомат.
Зачем почтальонам оружие — белорусские силовики не объясняют. Похоже, в стране решили максимально вооружить государственных служащих.
Оружие раздадут сотрудникам лесных и охотничьих хозяйств, государственной фельдъегерской службы, а также спортивным объединением Динамо и Белорусскому обществу охотников и рыболовов.
Тюрьма за отказ сдавать квартиру
В июле 2020 года женщина сдала в аренду квартиру помощнику прокурора в Минске, подписав с ней контракт на два года. После протестов и произвола силовиков она передумала и потребовала, чтобы женщина освободила квартиру.
Теперь ей грозит тюрьма за отказ сдавать квартиру, так как прокуратура открыла на нее уголовное производство по обвинению в нарушении равноправия граждан.
По этой статье женщине грозит два года за решеткой. У нее взяли подписку о невыезде.