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В Беларуси почтальонов и госслужащих вооружат пистолетами

Власти Беларуси решили вооружить почтальонов пистолетами. Также оружие смогут получить начальники узлов связи и другие работники.

Операторам связи по желанию могут выдать даже автомат.

Зачем почтальонам оружие — белорусские силовики не объясняют. Похоже, в стране решили максимально вооружить государственных служащих.

Оружие раздадут сотрудникам лесных и охотничьих хозяйств, государственной фельдъегерской службы, а также спортивным объединением Динамо и Белорусскому обществу охотников и рыболовов.

Тюрьма за отказ сдавать квартиру

В июле 2020 года женщина сдала в аренду квартиру помощнику прокурора в Минске, подписав с ней контракт на два года. После протестов и произвола силовиков она передумала и потребовала, чтобы женщина освободила квартиру.

Теперь ей грозит тюрьма за отказ сдавать квартиру, так как прокуратура открыла на нее уголовное производство по обвинению в нарушении равноправия граждан.

По этой статье женщине грозит два года за решеткой. У нее взяли подписку о невыезде.

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