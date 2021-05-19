В Беларуси военный самолет упал возле жилых домов, есть погибшие

В Беларуси в городе Барановичи разбился военный самолет Минобороны страны ЯК-130. Погибли два пилота.

Они до последнего пытались отвести самолет подальше от жилых домов в этом городе. Но поздно катапультировались и разбились.

Благодаря мужеству пилотов — никто из местных жителей не пострадал.

Город Барановичи достаточно густонаселенный район. Поэтому если бы самолет упал среди домов — жертв могло быть очень много.

Пилоты были опытными. Они проводили учебно-тренировочный полет во время которого обнаружили технические неисправности.

Падение самолета возле Парижа

Недавно под Парижем произошла авиакатастрофа, разбился легкомоторный самолет. Чрезвычайное происшествие унесло жизни четырех человек.

Самолет Robin DR400 обнаружили 18 апреля днем в поле. По предварительным данным, он выполнял учебный полет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.