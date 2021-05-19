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В Беларуси военный самолет упал возле жилых домов, есть погибшие

В Беларуси в городе Барановичи разбился военный самолет Минобороны страны ЯК-130. Погибли два пилота.

Они до последнего пытались отвести самолет подальше от жилых домов в этом городе. Но поздно катапультировались и разбились.

Благодаря мужеству пилотов — никто из местных жителей не пострадал.

Город Барановичи достаточно густонаселенный район. Поэтому если бы самолет упал среди домов — жертв могло быть очень много.

Пилоты были опытными. Они проводили учебно-тренировочный полет во время которого обнаружили технические неисправности.

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Падение самолета возле Парижа

Недавно под Парижем произошла авиакатастрофа, разбился легкомоторный самолет. Чрезвычайное происшествие унесло жизни четырех человек.

Самолет Robin DR400 обнаружили 18 апреля днем в поле. По предварительным данным, он выполнял учебный полет.

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