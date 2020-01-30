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Факты / Видео / Украина

Эвакуация украинцев из Китая: в Борисполь прибыл первый самолет

В аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами из Китая. Их доставила компания SkyUp, которая решила временно прекратить рейсы в том направлении.

Самолет совершил посадку в Борисполе, которую ожидали в 12:40, но он прилетел чуть раньше. Это украинцы с острова Хайнань, они возвращаются домой с отдыха.

На борту самолета примерно 160 пассажиров. Перед тем как их выпустить с борта самолета, к ним направили группу пограничников и медиков, которые сначала осуществят опросы и измеряют температуру.

В Борисполе еще ждут 2 рейса из Китая, они прилетят завтра (31 января) и воскресенье (2 февраля).

Факты ICTV ранее писали о том, что США эвакуировали граждан из Китая на Аляску.

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