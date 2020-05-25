В Бразилии приготовили десятки тысяч могил для жертв Covid-19

Коронавирус активно распространяется по миру. Количество заражений за сутки выросло на 96 тыс. человек, заболело уже почти 5,5 млн. Умерло 346 тыс.

Больше всего смертей зарегистрировали в США — около ста тысяч. И теперь страна закрывает въезд всем, кто возвращается из Бразилии, которая стала новым центром вспышки коронавируса.

Огромное новое кладбище в Сан-Паулу — десятки тысяч могил приготовили для жертв коронавируса. Город — эпицентр эпидемии в стране. За выходные Бразилия стала второй в мире после Соединенных Штатов по количеству заболеваний — более 363 тыс. За день умирает по тысяче человек. О ситуации в мире смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ЕС готовится к курортному сезону.

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