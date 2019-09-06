Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

В Британии студент изобрел перчатки от дрожания рук

Больше никакого дрожания рук – чудо перчатки для больных, в том числе болезнью Паркинсона, разработали в Британии.

Для них через тремор простые бытовые действия становятся настоящим испытанием. Например, поесть, помыть посуду или подстричь ногти.

Смотрите: Акустическая система из кокоса за €14 тыс. – новинка украинского разработчика

Решение оказалось довольно простым – в перчатки встроили гироскоп. Автор проекта, 26-летний студент Фаи Онґ говорит, что идея возникла у него, когда он помогал в госпитале для пожилых людей.

Сейчас парень совершенствует свое изобретение. Лицензию на массовое производство и продажу в США и странах Евросоюза рассчитывает получить в следующем году.

Напомним, украинец создал мобильное приложение В поход по Карпатам, которое поможет туристам безопасно путешествовать в горах.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ле-Бурже 2019: Израиль представил электросамолет Alice, который удешевит билеты на перелеты
Роботы vs люди: как новые технологии меняют жизнь
Фиксирует движение и анализирует проигрыш: в Лондоне показали нанокостюм для спортсменов
Запах кожи может свидетельствовать о неизлечимой болезни
Как работают подкожные чипы для людей. Выставка цифровых технологий в Испании
Вечный блокнот и идеальный фотоаппарат: украинские разработки удивили США
5G и летающие такси: чем поразила выставка электроники в Лас-Вегасе
“Напечатанные” снаряды, броня из порошка и супер-пули: в КПИ разработали инновации для армии

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка