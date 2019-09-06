В Британии студент изобрел перчатки от дрожания рук

Больше никакого дрожания рук – чудо перчатки для больных, в том числе болезнью Паркинсона, разработали в Британии.

Для них через тремор простые бытовые действия становятся настоящим испытанием. Например, поесть, помыть посуду или подстричь ногти.

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Решение оказалось довольно простым – в перчатки встроили гироскоп. Автор проекта, 26-летний студент Фаи Онґ говорит, что идея возникла у него, когда он помогал в госпитале для пожилых людей.

Сейчас парень совершенствует свое изобретение. Лицензию на массовое производство и продажу в США и странах Евросоюза рассчитывает получить в следующем году.

Напомним, украинец создал мобильное приложение В поход по Карпатам, которое поможет туристам безопасно путешествовать в горах.

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