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В Брюсселе проходит Совет Россия-НАТО: что обсуждают

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Сегодня, 12 января, в Брюсселе начался второй раунд переговоров Запада и России. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Россия проведет переговоры с 30 государствами-членами НАТО в рамках заседания Совета.

Стороны обсудят так называемые гарантии безопасности, которые на самом деле являются ультиматумом Кремля, а именно: чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и чтобы Альянс вернулся к своим границам 1997 года, когда его членами не были страны Балтии, Польша, Чехия и другие европейские государства.

Совет Россия-НАТО не собирался с 2018 года.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве общались заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Перед сегодняшним заседанием с россиянами Шерман и генсек НАТО Йенс Столтенберг согласовали позиции. Союзники по альянсу “войдут в комнату объединенными переговоров”, заверила после встречи Шерман.

Завтра, 13 января, с Россией будут говорить в ОБСЕ.

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