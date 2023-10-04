В Белгороде атаковали ПВО | Януковича будут судить за Майдан | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Репортаж с передовой;

— Ночные взрывы возле Белгорода – дроны СБУ атаковали российскую ПВО;

— Расследование дела Майдана завершено – кто предстанет перед судом;

— Укрзализныця запускает новый поезд Львов-Варшава – когда можно купить билеты;

— Иппотерапия в Харьковской области;

— В сельской школе в Киевской области обустроили укрытие на более 700 квадратных метров.

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