Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
В Белгороде атаковали ПВО | Януковича будут судить за Майдан | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— Репортаж с передовой;
— Ночные взрывы возле Белгорода – дроны СБУ атаковали российскую ПВО;
— Расследование дела Майдана завершено – кто предстанет перед судом;
— Укрзализныця запускает новый поезд Львов-Варшава – когда можно купить билеты;
— Иппотерапия в Харьковской области;
— В сельской школе в Киевской области обустроили укрытие на более 700 квадратных метров.
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