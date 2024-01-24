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В Белгороде разбился Ил-76 разбился: что известно на сейчас | Новости Факты ICTV за 24.01.2

— Сбитие российского ИЛ-76: в ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Россией и Украиной.

— Над Днепропетровской областью сбили две ракеты 24.01.2024.

— Сводка Генштаба 24.01.2024.

— О боевых медиках, которые вытаскивают с того света воинов в Запорожье.

— Бойцы этого штурмового батальона освобождали Харьковскую область.

— Избирательная гонка в США.

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