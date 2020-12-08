В Чехии украинская церковь Святого Михаила нуждается в реконструкции из-за пожара

Церковь Святого Михаила в Праге (Чехия), которую в начале XX века перевезли из Закарпатья, сейчас в ужасном состоянии после пожара. Пожарным удалось погасить пламя, однако большая часть уникального храма была уничтожена.

Полиция до сих пор не установила причины возгорания. Власти Праги уже собрала на восстановление почти €400 тыс.

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Представитель украинской общины в Чехии Алека Ливинский заявил, что ответственность за инцидент должны нести представители румынской православной церкви, которой храм был передан в 2008 году.

Он добавил, что после реконструкции власти Праги должны посоветоваться, в том числе с украинской общиной, кому отдавать церковь.

Американский фотограф Джеффри Мартин разработал 3D-модель церкви совершенно бесплатно.

— Я был шокирован, узнав о том, что храм сгорел. В то же время это было невероятной удачей, что я успел сделать эту 3D-модель. Я сразу позвонил в мэрию и предложил использовать мою работу для реконструкции и они согласились, — рассказал Мартин.

Реконструкция храма продлится более двух лет.

В Праге сгорела украинская церковь XVII века

29 октября в столице Чехии горела православная деревянная церковь святого Михаила. Ее построили в Украине во второй половине XVII века, а в начале прошлого века перевезли в Прагу. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви. Внутри обнаружили несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением.

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