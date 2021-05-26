В Черкассах люди каждое утро выстраиваются в очереди для оформления субсидий

В Черкассах у департамента соцзащиты люди каждое утро выстраиваются в длинные очереди, чтобы оформить субсидии.

Больше всего тех, кто хочет снять с платежей родственников, которые прописаны в квартире, но не проживают там. Немало и тех, кто обращается за субсидией впервые и не может разобраться с документами.

Валентина Александрук живет бедно, но в субсидии ей отказывают, потому что в квартире прописаны четыре человека. Хотя проживает там только она и больная сестра, за которой ухаживает.

– За тепло начисляют 3 тыс. грн в месяц за 60 кв. м. А у нас есть только две пенсии. Как платить? Это же абсурд! – удивляется женщина.

Условия назначения субсидий изменились с 1 мая. Комиссий, которые ими занимались, больше нет. Теперь это дело департаментов соцполитики.

Для большинства перерасчет произойдет автоматически. Личное присутствие нужно только тем, кто впервые подает документы на субсидию и кто имеет изменения в доходах или документах.

– Люди должны заполнить новое заявление-декларацию, предоставить документы, необходимые для подтверждения. Будем начислять субсидию по количеству людей, которые проживают, – объясняет заместитель директора департамента соцполитики Черкасского горсовета Екатерина Бинусова.

Донести документы можно до сентября. Но субсидию не дадут, если у человека есть депозит более 100 тыс. грн или он приобрел что-либо дороже 50 тыс. грн.

Не будет помощи, если человек имеет несколько жилищ или одно большое – квартиру более 130 кв. м или дом более 230 кв. м.

Не получат субсидии и те, если в семье кто-то не работает или, наоборот, работает за границей более двух месяцев. Если этого не указать, деньги придется вернуть.

Получение субсидий семьям с детьми

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон Об охране детства (законопроект №3124), который значительно упростит получение субсидий семьям с детьми.

Документом предлагается не включать в доход семьи начисленные социальные пособия на ребенка.

Речь идет о помощи в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, на детей одиноким матерям (родителям), на детей, над которыми установлена опека или попечительство и тому подобное.

Фото: Dreamstime

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