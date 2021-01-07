В Черкассах заработал завод по производству медицинских комбинезонов для медиков

В Черкассах развернули массовое серийное производство спецодежды для медработников. С начала пандемии одно из предприятий перепрофилировало мощности, закупили современное оборудование и обустроили швейные цеха.

Еще недавно здесь были цеха деревообрабатывающего комбината, ныне — швейное производство. По современной технологии здесь изготавливают защитную одежду для медиков. Костюм водонепроницаемый, с мембранной ткани. Такие костюмы можно спокойно носить 12-часовую смену.

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Халаты, костюмы и комбинезоны изготавливают на специальном современном оборудовании. Ткань не шьют, а под давлением спаивают ультразвуком, получается герметичный шов, который не пропускает вирусов.

За смену изготавливают более 15 тыс. костюмов и комбинезонов. Ткань везут со всего мира. Оборудование помогает даже в мельчайших деталях.

На предприятии работает более 200 швей, зарплата — 15-18 тыс. грн. Работников обучают, иногородним предоставляют жилье в хостеле и достраивают свой. Первый цех развернули еще весной, через две недели. Сейчас обустраивают уже третью очередь производства.

Продукцию поставляют по всей Украине, выполняют госзаказ, а также напрямую сотрудничают с медучреждениями. Черкасским больницам первую партию подарили в качестве гуманитарной помощи, прислушались к замечаниям медиков и ныне Центр экстренной помощи уже планирует закупить 1 тыс. комбинезонов для своих работников.

Предприятию нужны еще 250 швей. Ведь с такими мощностями могут производить до 45 тыс. комбинезонов за смену. Здесь хотят полностью обеспечить защитой украинских медиков, а впоследствии выйти на международный рынок. Соответствующие сертификаты уже имеют.

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Правительство изменило условия льготного кредитования бизнеса по программе Доступные кредиты 5-7-9% усиления карантина в январе 2021 года.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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