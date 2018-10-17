В Черкассах остановили утепления домов – люди угрожают массовыми протестами

Критическая ситуация с ремонтами домов в Черкассах. Более 70 ОСМД, накануне холодов, вынуждены остановить утепление зданий, капитальный ремонт кровель и лифтов.

А все потому, что свои деньги потратили, а законную часть из городского бюджета, 15 миллионов гривен, получить не могут из-за прокуратуры, которая сейчас проверяет правомерность их выделения.

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Руководители ОСМД – в отчаянии. Городские деньги нужны срочно, потому что недоделанные ремонты вылезут боком как только пойдут дожди и ударят первые заморозки. И на собрание к ним никто из представителей власти не пришел.

Люди готовы к радикальным действиям.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что долги за коммуналку в Украине превысили 38 млрд грн.

Опубликовано Октябрь, 17 в 12:54



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