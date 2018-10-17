Факты / Видео / Украина / В Черкассах остановили утепления домов - люди угрожают массовыми протестами/

В Черкассах остановили утепления домов – люди угрожают массовыми протестами

Критическая ситуация с ремонтами домов в Черкассах. Более 70 ОСМД, накануне холодов, вынуждены остановить утепление зданий, капитальный ремонт кровель и лифтов.

А все потому, что свои деньги потратили, а законную часть из городского бюджета, 15 миллионов гривен, получить не могут из-за прокуратуры, которая сейчас проверяет правомерность их выделения.

Читайте: Как благодаря мусору платить меньше за коммуналку

Руководители ОСМД – в отчаянии. Городские деньги нужны срочно, потому что недоделанные ремонты вылезут боком как только пойдут дожди и ударят первые заморозки. И на собрание к ним никто из представителей власти не пришел.

Люди готовы к радикальным действиям.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что долги за коммуналку в Украине превысили 38 млрд грн.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В КГГА рассказали, как киевляне могут уменьшить расходы на отопление в 3,5 раза
Хто за що відповідає? Які нові правила надання послуг багатоповерхівкам
Объединение ради экономии: почему выгодно создавать ОСМД
Ремонт будинку
Как заставить государство заплатить за ремонт подъезда
Долги вместо субсидий. Как и зачем уничтожают ОСМД
Кабмин должен срочно изменить постановление о субсидиях – эксперт
Киевлянам компенсируют деньги за отопление и воду
ОСМД против ЖЭКов: как отстоять у коммунальщиков собственные подъезды и дворы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка