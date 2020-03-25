Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Чернигове швейная фабрика производит защитную одежду для медиков

От элегантных платьев до защитных костюмов. В Чернигове швейная фабрика запустили новое производство. 150 портних работают над защитной одеждой для медиков. Первая линейка халатов и масок — уже отшивается. А больницы, тем временем, выстраиваются для закупки необходимой спецодежды.

Защитные костюмы отшивают из специальной медицинской ткани. Она устойчива к вирусам.

Защитные медицинские костюмы решили шить, как только в стране остро встал вопрос с обеспечением врачей спецодеждой, говорит директор швейной фабрики Светлана Титова. Сначала спросили какие спецкостюмы необходимы. Полученный заказ разделили между цехами, для ускорения процесса.

Ткани для пошива спецодежды хватает. Сейчас ищут где бы закупить фурнитуру. Впрочем, обещают, что через несколько дней первые комплекты попадут в больницы.

Факты ICTV ранее писали о том, какой путь проходят инфицированные на Covid-19.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Аваков — украинцам за рубежом: у вас два дня, чтобы вернуться домой
Аваков — украинцам за рубежом: у вас два дня, чтобы вернуться домой
В Кривом Роге зарегистрировали первый случай Covid-19
В Кривом Роге зарегистрировали первый случай Covid-19
Кличко опроверг информацию о больницах для VIP-пациентов
Кличко опроверг информацию о больницах для VIP-пациентов
Палата от 13 квадратов и тонированные окна: больницы Киева готовят к VIP-пациентам
Палата от 13 квадратов и тонированные окна: больницы Киева готовят к VIP-пациентам
Коронавирус в Луганской области: первый пациент мог заразиться от нардепа Шахова
Коронавирус в Луганской области: первый пациент мог заразиться от нардепа Шахова
На Тернопольщине возросло количество больных на коронавирус
На Тернопольщине возросло количество больных на коронавирус
Чрезвычайное положение в Украине: введут ли и какие ограничения усилятся
Чрезвычайное положение в Украине: введут ли и какие ограничения усилятся
ПЦР-тесты и респираторы: в ОП анонсировали вторую партию медсредств из Китая
ПЦР-тесты и респираторы: в ОП анонсировали вторую партию медсредств из Китая

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка