В Чернигове швейная фабрика производит защитную одежду для медиков

От элегантных платьев до защитных костюмов. В Чернигове швейная фабрика запустили новое производство. 150 портних работают над защитной одеждой для медиков. Первая линейка халатов и масок — уже отшивается. А больницы, тем временем, выстраиваются для закупки необходимой спецодежды.

Защитные костюмы отшивают из специальной медицинской ткани. Она устойчива к вирусам.

Защитные медицинские костюмы решили шить, как только в стране остро встал вопрос с обеспечением врачей спецодеждой, говорит директор швейной фабрики Светлана Титова. Сначала спросили какие спецкостюмы необходимы. Полученный заказ разделили между цехами, для ускорения процесса.

Ткани для пошива спецодежды хватает. Сейчас ищут где бы закупить фурнитуру. Впрочем, обещают, что через несколько дней первые комплекты попадут в больницы.

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