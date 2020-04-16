В Черновцах не хватает мест для больных коронавирусом — госпиталь развернули в гимназии

В Украине второй день подряд рекордный рост инфицированных — почти 400 в сутки. Лидер по количеству больных — Буковина, здесь уже 662 случая. В больницах не хватает мест, госпиталь развернули в одной из гимназий Черновцов. Среди инфицированных и четверо священников. Один из них заявил, что не признает результаты анализов и собирается проводить богослужения.

На втором месте по количеству больных — Киев, где заражено 644 человека. Эпицентром вспышки остается Киево-Печерская лавра, где почти 100 инфицированных, еще 30 человек — проверяют. Больных обнаружили и в Ионинском монастыре. Между тем, столичная больница №6 прекратила прием новых пациентов, там уже заболели 15 медиков. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Вооруженных силах Украины зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. Работник ВСУ умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

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