Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Черновцах не хватает мест для больных коронавирусом — госпиталь развернули в гимназии

В Украине второй день подряд рекордный рост инфицированных — почти 400 в сутки. Лидер по количеству больных — Буковина, здесь уже 662 случая. В больницах не хватает мест, госпиталь развернули в одной из гимназий Черновцов. Среди инфицированных и четверо священников. Один из них заявил, что не признает результаты анализов и собирается проводить богослужения.

На втором месте по количеству больных — Киев, где заражено 644 человека. Эпицентром вспышки остается Киево-Печерская лавра, где почти 100 инфицированных, еще 30 человек — проверяют. Больных обнаружили и в Ионинском монастыре. Между тем, столичная больница №6 прекратила прием новых пациентов, там уже заболели 15 медиков. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Вооруженных силах Украины зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. Работник ВСУ умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус
На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус
Путин отменил парад 9 мая
Путин отменил парад 9 мая
Грудное вскармливание и Covid-19: самые распространенные вопросы
Грудное вскармливание и Covid-19: самые распространенные вопросы
Как лечат больных коронавирусом в Украине и сколько это стоит
Как лечат больных коронавирусом в Украине и сколько это стоит
Бизнес против коронавируса. На Днепропетровщине для медиков собрали 6,5 млн грн
Бизнес против коронавируса. На Днепропетровщине для медиков собрали 6,5 млн грн
Запущен сайт о применении лекарств в случае коронавируса
Запущен сайт о применении лекарств в случае коронавируса
В Италии назвали условия восстановления Серии А
В Италии назвали условия восстановления Серии А
Следующие две недели пандемии коронавируса в Европе будут критическими — ВОЗ
Следующие две недели пандемии коронавируса в Европе будут критическими — ВОЗ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка