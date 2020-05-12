В Черновцах врачи делают вскрытия на улице и работают в самодельных защитных костюмах

В Черкасской области за минувшие сутки добавился один больной коронавирусом. Трое пациентов умерли. Все они имели сопутствующие патологии. В общем, инфицирования подтверждено в 343 случаях.

В Харьковской области в психиатрической больницы, что в селе Стрелечья, на Covid-19 заболело еще трое пациентов — поэтому в медучреждении сейчас два десятка с положительными тестами.

Накануне широкую огласку получил материал Associated Press, где журналисты показали, как врачи в Черновцах работают в самодельных защитных костюмах, а вскрытие тел проводят под открытым небом.

Медики вынуждены проводить вскрытие на улице, чтобы не допустить стока в городскую канализацию. Видео из морга Черновцов уже стало скандальным.

На Николаевщине за сутки добавилось двое больных. Теперь их в регионе 225. В областном центре инфекционных болезней, где во время эпидемии лечится большинство больных, протестировали медиков. Ни у одного из них Covid не обнаружили.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве растет количество тяжелобольных Covid-19 — Кличко.

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