В Черновцах женщина вызвала полицию из-за домашнего задания сына

В Черновцах местная жительница вызвала полицейских, чтобы те помогли сделать домашнее задание ребенку.

Женщина объяснила патрульным, когда те приехали на вызов, что не может понять значение слов суп и зупа в задании. Именно поэтому она обратилась в полицию и пожаловались на автора учебника по украинскому языку.

Инспекторы объяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях нужно звонить по номеру 102.

А в Мариуполе женщина-водитель решила съесть штраф, который ей выписали полицейские за то, что она ехала не пристегнута.

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