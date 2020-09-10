В Черновцах женщина вызвала полицию из-за домашнего задания сына
В Черновцах местная жительница вызвала полицейских, чтобы те помогли сделать домашнее задание ребенку.
Женщина объяснила патрульным, когда те приехали на вызов, что не может понять значение слов суп и зупа в задании. Именно поэтому она обратилась в полицию и пожаловались на автора учебника по украинскому языку.
Инспекторы объяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях нужно звонить по номеру 102.
А в Мариуполе женщина-водитель решила съесть штраф, который ей выписали полицейские за то, что она ехала не пристегнута.
2020-09-10