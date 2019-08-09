В Черное море вошел эсминец Военно-морских сил США
Уже в шестой раз за этот год в черноморскую акваторию заходит американский боевой корабль.
Цель – повышение стабильности в Черном море и демонстрация поддержки союзников США и партнеров по НАТО.
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Сейчас корабль движется через Босфор. На его вооружении – крылатые ракеты Томагавк.
Напомним, 30 июля Россия перекрыла 118 тыс. квадратных метров Черного моря. Якобы для проведения военных учений.
2019-08-09
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