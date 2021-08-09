В Черногории вспыхнул масштабный лесной пожар: подозревают поджог

Масштабный лесной пожар вспыхнул в Черногории. Огонь быстро распространился и угрожал столице страны Подгорице. Тушению мешал сильный ветер.

Мэр столицы заявил, что причиной возгорания стал поджог.

Продолжаются пожары и в Греции, которые вспыхнули в начале августа. Дым виден даже из космоса. Всего в стране три мощных очагов возгорания.

Уже эвакуированы тысячи людей, в частности, из курортного острова Эвбея. Сначала людей собрали в поселке Пефки, а затем вывезли паромом.

Люди жалуются, что им пришлось самим добираться к пунктам сбора. По утверждениям местных, информации дали минимум и пожарных не было во многих населенных пунктах. Пожарные пока не могут обуздать пламя, так как мешает жара до +45 и сильные ветры.

Напомним, накануне из военного аэродрома в Киеве для помощи Греции вылетели 100 украинских пожарных.

Для помощи греческим коллегам были привлечены пожарные ГСЧС из 10 областей Украины. Власти Греции для борьбы с огнем привлекли полтысячи пожарных, десятки вертолетов и самолетов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.