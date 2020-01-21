Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

В Давосе российские “сантехники” готовили покушение на личного врага Путина

Спецслужбы Швейцарии работают в усиленном режиме. И недаром – они уже успели предотвратить покушение россиян на Уильяма Браудера.

Его называют личным врагом Путина. Браудер – основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital. В убийстве юриста фонда – Юрия Магнитского – обвиняют Кремль. И именно Браудер добился, чтобы американские законодатели поддержали антироссийские санкции, известные теперь как Акт Магнитского.

В Давосе задержали двух российских оперативников, которые выдавали себя за сантехников. Когда их рассекретили, шпионы показали дипломатические паспорта и покинули Швейцарию. Об этом сообщила одна из швейцарских газет, а затем рассказал журналисту информагентства и сам Браудер.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Давосе открывается юбилейный Всемирный экономический форум.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Они хотят власти: Трамп осудил “пророков гибели Земли” в Давосе
Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением
Вы не хотите говорить, но я не перестану! Тунберг выступила в Давосе
В Давосе открывается юбилейный Всемирный экономический форум
Трамп: США – номер один во Вселенной
Депутаты поедут на форум в Давосе за свой счет – Разумков
На экономический форум в Давосе поедут более 20 украинских нардепов
Зеленский проведет Национальный инвестсовет в Украинском доме в Давосе – UVCA

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка