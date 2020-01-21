В Давосе российские “сантехники” готовили покушение на личного врага Путина

Спецслужбы Швейцарии работают в усиленном режиме. И недаром – они уже успели предотвратить покушение россиян на Уильяма Браудера.

Его называют личным врагом Путина. Браудер – основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital. В убийстве юриста фонда – Юрия Магнитского – обвиняют Кремль. И именно Браудер добился, чтобы американские законодатели поддержали антироссийские санкции, известные теперь как Акт Магнитского.

В Давосе задержали двух российских оперативников, которые выдавали себя за сантехников. Когда их рассекретили, шпионы показали дипломатические паспорта и покинули Швейцарию. Об этом сообщила одна из швейцарских газет, а затем рассказал журналисту информагентства и сам Браудер.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Давосе открывается юбилейный Всемирный экономический форум.

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